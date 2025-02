POL-HA: Verkehrsunfall: 79-Jährige kollidiert mit E-Scooter-Fahrer

Hagen-Altenhagen (ots) - Polizeibeamte der Polizeiwache Haspe überprüften am Samstag, kurz vor Mitternacht, einen VW Golf in der Boeler Straße. Während der Kontrolle wies der 21-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Drogentest vor Ort schlug auf mehrere Betäubungsmittel positiv an. So begleitete der Mann aus Schwerte die Polizisten zur Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 21-Jährige muss sich nun wegen ...

