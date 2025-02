Polizei Hagen

POL-HA: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs - Auto sichergestellt, Eigentumsverhältnisse ungeklärt

Hagen-Haspe (ots)

In der Samstagnacht (16.02.2025) kontrollierten Polizeibeamte den 33-jährigen Fahrer eines VW Golf in der Grundschötteler Straße. Das Auto war der Streife wegen einer defekten Kennzeichenbeleuchtung aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen entstempelt waren und für das Fahrzeug seit mehr als drei Wochen kein Versicherungsschutz mehr bestand. Der 33-jährige Mann aus Leverkusen war sich keiner Schuld bewusst und gab an den Wagen am Samstag gekauft zu haben. Da er für den VW Golf weder entsprechenden Dokumente noch einen Kaufvertrag vorlegen konnte, stellten die Polizisten das Auto sicher und ließen es abschleppen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen sind nun auch die ungeklärten Eigentumsverhältnisse. (ko)

