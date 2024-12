Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahl

Arnstadt (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen begaben sich am 03. Dezember, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in ein in Umbau befindliches Objekt am Markt und entwendeten daraus unter anderem alkoholische Getränke, eine Infrarotheizung sowie Geschirr. Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei circa 1.600 Euro. Die männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden: Unbekannter 1: 45-50 Jahre alt (geschätzt), circa 175cm groß, kurze, braune Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer braunen Jacke Unbekannter 2: 60 Jahre (geschätzt), circa 180cm groß, graue, kurze Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0314305/2024) entgegen. (jd)

