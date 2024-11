Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn: Wendemanöver mit zwei Verletzten - Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Montag, 11.11.2024, gegen 15.00 Uhr, ereignete sich auf der Niederrheinallee ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt wurden.

Der Linienbus befuhr die Niederrheinallee in Fahrtrichtung Vluyn. Vor dem Bus fuhr ein silberner Pkw. In Höhe der Hausnummer 101b, etwa auf Höhe eines Asia-Imbisses, befindet sich eine Verkehrsinsel. An dieser führte der silberne Pkw plötzlich eine Vollbremsung durch und wendete sein Fahrzeug. Die dahinter fahrende 50-jährige Busfahrerin musste daraufhin ebenfalls eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte eine 52-jährige Frau im Bus zu Boden und ein 45-jähriger Mann wurde gegen eine Sitzgruppe geschleudert. Die 52-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Kreiskrankenhaus gebracht werden.

Der silberne Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des silbernen Pkw machen können, sich bei der Polizei in Moers, Tel. 02841-171-0, zu melden.

