Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers und der KPB Wesel - Nachtragsmeldung zum tödlichen Alleinunfall in Xanten-Birten

Xanten (ots)

Am 3. November, gegen 3.15 Uhr, ereignete sich auf der Rheinberger Straße (B 57) in Xanten-Birten ein Alleinunfall, bei dem eine Person tödliche Verletzungen erlitt. Das Fahrzeug geriet nach der Kollision mit einem Baum in Brand.

Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5900271

Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf. Durch die Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers wurde die Sicherstellung des Fahrzeugs und eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Im Rahmen der Obduktion konnte der Fahrer zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mann aus Xanten. Die durch den Aufprall gegen den Baum erlittenen Verletzungen waren unmittelbar todesursächlich.

Bei der Begutachtung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Hinweise auf ein suizidales Verhalten liegen bislang nicht vor.

