POL-WES: Xanten - Tödlicher Alleinunfall - Zeugensuche

Am Sonntag, den 03.11.2024, gegen 03.15 Uhr, kam es in Xanten-Birten im Verlauf der B57 (Rheinberger Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer / -in die Rheinberger Straße aus Richtung Alpen in Fahrtrichtung Xanten und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Letztlich kollidierte der Pkw frontal mit einem Baum und geriet im Anschluss in Brand. Der unbekannte Fahrzeugführer verstarb in dem Fahrzeug und musste im Anschluss an die Löscharbeiten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Zur Unfallaufnahme und für die entsprechenden Folgemaßnahmen musste die Rheinberger Straße in beide Fahrtrichtungen, bis gegen 09.30 Uhr, gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizeiwache in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-9340) zu melden.

