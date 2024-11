Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Fußgänger leicht verletzt

Fulda. Ein 66-jähriger Fußgänger aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (10.11.) leicht verletzt. Er lief gegen 17.40 Uhr auf der rechten Seite der Schumannstraße und wollte diese in Höhe der Einmündung zur Haydnstraße überqueren. Ein 26-jähriger VW-Fahrer befuhr die Schumannstraße und bog nach links in die Haydnstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, sodass der Fußgänger stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden.

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Die Mitfahrerin eines 30-jährigen Mercedesfahrers aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (10.11.) leicht verletzt. Der 30-Jährige befuhr gegen 20.15 Uhr die Ernst-Barlach-Straße in Richtung Paul-Klee-Straße. Ein 36- jähriger fuhr mit seinem Subaru die Paul-Klee-Straße Richtung Ernst-Barlach-Straße. In Höhe der Kreuzung kollidierte er mit dem Mercedes. Die Beifahrerin des Mercedes Fahrers wurde mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in das Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Friedewald. Am Montag (04.11.), gegen 16 Uhr, parkte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda ihren roten VW Polo auf dem Parkplatz des Edeka-Geländes in Friedewald. Als sie gegen 16.50 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der rechten vorderen Stoßstange fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugführer streift entgegengesetzten Pkw und flüchtet

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.11.), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda die Hauptstraße in Sorga. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der entgegenkommende Fahrzeugführer auf die Fahrspur der Pkw-Fahrerin gekommen und touchierte dabei ihren Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfall im Einmündungsbereich

Bebra. Eine 31-jährige Frau aus Bebra befuhr am Freitag (08.11.), gegen 16.10 Uhr, die Nürnberger Straße und bog nach rechts in die Straße "Am Anger" ab. Beim Abbiegen streifte sie den Transporter eines 31-jährigen Mannes aus München, der an der Einmündung verkehrsbedingt anhielt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Samstag (09.11.), gegen 14.35 Uhr, befuhr ein Mann aus Witzenhausen mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Sontra. Er überholte einen Sattelzug und übersah entgegenkommenden Pkw, der von einem 22-Jährigen geführt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete der 22-Jährige eine Vollbremsung ein, sodass ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Mann aus Fernbreitenbach auf den Pkw des 22-Jährigen auffuhr. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Der Mann aus Witzenhausen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Gegen den Mann aus Witzenhausen wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, da er seine Fahrt ohne Anzuhalten fortsetzte.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Homberg (Ohm). Am 30. Oktober 2024, gegen 20.15 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Polo die L 3072 von Homberg in Richtung Büßfeld. Ihm kam ein dunkles Fahrzeug entgegen, welches die Mittellinie der Fahrbahn überfuhr und deshalb den Außenspiegel des VW Polos touchierte. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem VW entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell