Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Mobiltelefongeschäft - Schülerin sprüht Reizstoff

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (Ohm). Am Freitag (08.11.), zwischen 15.50 Uhr und 20.10 Uhr, gelangten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus im Eschenweg. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten im Keller- und Erdgeschoss und brachen einen Schrank auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mobiltelefongeschäft

Alsfeld. Am Montag (11.11.), gegen 1.10 Uhr, warfen Unbekannte die Glastür eines Mobiltelefongeschäfts in der Obergasse ein. Sie begaben sich unbefugt in die Filiale und stahlen mehrere Mobiltelefone im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den unbekannten Tätern um drei männliche Personen im Alter von 17 bis 20 Jahren, circa 1,75 m groß mit schmalen Staturen. Zwei von ihnen trugen schwarze Kapuzenpullover, der Dritte einen weißen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schülerin sprüht Reizstoff

Homberg (Ohm). Am Freitag (08.11.), gegen 10.30 Uhr, sprühte eine Schülerin in einem Klassenraum einer Gesamtschule in der Hochstraße während der Fünf-Minuten-Pause Reizstoff. Deshalb klagten 20 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrer über Nasenjucken und Augenreizung. Da die Symptome bei allen Beteiligten nur kurzzeitig anhielten, war die Hinzuziehung von Rettungskräften nicht erforderlich und der Unterricht konnte nach Durchlüften des Klassenraums fortgesetzt werden. Gegen die Schülerin wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell