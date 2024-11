Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch - Räumlichkeiten durchwühlt

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter drangen am 08.11.2024 (Freitag), zwischen 18.45 Uhr und 19.20 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Holzwickede ein. Es wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ob jedoch etwas entwendet wurde, kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht mitgeteilt werden. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu in Verbindung zu setzen.

