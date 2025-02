Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstoß Waffengesetz durch Mitführen eines Schlagstocks

Lingenfeld (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitagmittag (21.02.2025) gegen 14:40 Uhr mehrere Jugendliche, die in der Schillerstraße in Lingenfeld mit einem Schlagstock hantieren würden. Die Jugendlichen wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei händigte ein 14-Jähriger einen Teleskopschlagstock an die eingesetzten Beamten aus. Der 14-Jährige gab an, den Schlagstock gefunden zu haben. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Er wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell