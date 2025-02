POL-PDLD: Schulwegkontrolle ohne Beanstandungen

Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am Abend des 21.02.2025 gegen 19:15 Uhr wurde in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben drogentypischen Auffallerscheinungen beim Fahrer wurde auch ein Schlagring in dessen Umhängetasche fest- und sichergestellt. Gegen den 19-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, eine ...

