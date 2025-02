POL-PDLD: Offenbach - Mehrere Verstöße nach Geschwindigkeitsüberwachung

Landau (ots) - Am 21.02.2025 befuhr gegen 11:20 Uhr ein 54-jähriger Fiat-Fahrer die B272 in Richtung B9. Hierbei überholte er am Ortsausgang einen PKW und gefährdete dabei einen entgegenkommenden LKW-Fahrer. Eine an der Örtlichkeit anwesende Streifenbesatzung wollte den 54-jährigen aufgrund seines Fehlverhaltens einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch die polizeilichen Anhaltesignale und setzte ...

