Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Landau (ots)

Am 21.02.2025 befuhr gegen 11:20 Uhr ein 54-jähriger Fiat-Fahrer die B272 in Richtung B9. Hierbei überholte er am Ortsausgang einen PKW und gefährdete dabei einen entgegenkommenden LKW-Fahrer. Eine an der Örtlichkeit anwesende Streifenbesatzung wollte den 54-jährigen aufgrund seines Fehlverhaltens einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch die polizeilichen Anhaltesignale und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei Schwegenheim konnte der Fahrzeugführer eingeholt und gestellt werden. Im Rahmen der Festnahme gefährdete er mit seinem PKW einen 28-jährigen Polizeibeamten. Während der Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass sich der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Über dieses Strafverfahren hinaus darf sich der Fahrzeugführer u.a. aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung sowie eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die eingesetzten Polizeibeamte blieben unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 54-jährige auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell