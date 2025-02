POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle in Edenkoben

Annweiler am Trifels (ots) - Ein 60-jähriger Mann stellte, am 21.02.2025, gegen 13 Uhr, sein Fahrzeug, roter Hyundai Tucson, auf dem Parkplatz des Wasgau Frische Marktes in Annweiler in der ersten Parkreihe links ab. Als er vom Einkaufen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugfront fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte wohl mit seinem Fahrzeug beim ...

mehr