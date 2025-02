Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 19.02.2025, auf Donnerstag, den 20.02.2025, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Langstraße in Landau ein.

Durch gewaltsames Öffnen einer Hintertür drangen der oder die Täter ins Gebäudeinnere ein und entwendeten Wertgegenstände in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. An der Tür entstand leichter Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Landau, Rufnummer 06341-287-0, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de direkt an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell