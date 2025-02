POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Germersheim (ots) - Bei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim am Donnerstag, 20.02.2025, konnten durch die eingesetzten Kontrollkräfte 24 Fahrzeuge kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich vier Verstöße aufgrund der Nutzung von Mobiltelefonen, sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie fünf Beanstandungen wegen technischer Mängel bzw. nicht mitgeführter Gegenstände. Rückfragen bitte an: ...

mehr