Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht; wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend um 20:55 Uhr befuhr eine 22-jährige Smart-Fahrerin die B 45 von Bammental kommend und beabsichtigte im Weiteren, nach links in Richtung Wiesenbach abzubiegen. Bei ihrem Abbiegevorgang im Einmündungsbereich missachtete die 22-Jährige die rotzeigende Ampel und kollidierte mit dem aus Wiesenbach kommenden VW eines 53-Jährigen, der bei Grün nach links auf die B 45 in Fahrtrichtung Mauer abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 20.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell