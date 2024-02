POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Donnerstag (22.02.2024), 15.00 Uhr bis Dienstag (27.02.2024), 16.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine leerstehende Wohnung in der Karwendelstraße ein. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (27.02.2024) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im ...

