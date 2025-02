POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) - Am Donnerstag, 20.02.2025, wurde ein Fahrzeug in der Rheinbrückenstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie die eingesetzten Beamten feststellen mussten, handelte es sich bei dem Fahrzeugführer um einen bereits bekannten 30-jährigen Germersheimer, der zum wiederholten Male mit seinem Fahrzeug am Straßenverkehr teilnahm - ...

mehr