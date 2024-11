POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrskontrolle endet mit Festnahme

Bad Herrenalb (ots) - Am vergangenen Montagnachmittag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen! Unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in dem "Weg zur Schanz". Offenbar wurden mehrere Räume durchsucht und Schmuck im höheren vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten ...

