POL-PDLD: Kirrweiler - Verdächtige Person

Kirrweiler (ots)

Unbekannte klingelten gestern (20.02.2025, 13 Uhr) in der Marktstraße an verschiedenen Anwesen und gaben sich als Mitarbeiter von einem Wanderzirkus aus. Sie baten um Spenden für deren Tiere. Trotz einer Nachschau konnten die Unbekannten nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei appelliert: Manche Ganoven versuchen durch Täuschung oder Tricks an das Vermögen insbesondere älterer Menschen zu gelangen. Sie klingeln an den Haustüren und geben sich als jemand anderes aus. Ziel ist es meistens, in die Wohnung zu gelangen, um dort Schmuck oder Bargeld zu entwenden. Lassen Sie keine fremde Personen in ihr Anwesen. Informieren Sie jedenfalls immer die Polizei.

