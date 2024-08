POL-MK: Radfahrer stiehlt gefüllten Einkaufswagen

Hemer (ots) - Am Dienstag zwischen 13 und 13.20 Uhr wurde aus an der Hönnetalstraße abgestellten Mercedes Sprinter eine Geldbörse gestohlen. In der Nacht zum Dienstag wurde aus einer Garage Auf dem Uhlenhof ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein weißes Pedelec der Marke KTM Machina Team. Am Dienstag zwischen 15.10 und 15.15 Uhr wurde eine 55-jährige Frau in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. An ...

