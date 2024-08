Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taxi-Kundin kann nicht bezahlen und greift Fahrer ins Lenkrad

Iserlohn (ots)

Eine Polizeistreife bemerkte am Dienstagnachmittag eine am Hohler Weg auf dem Gehweg liegende Frau. Die 47-Jährige wollte sich zur Wermingser Straße bringen lassen. Dort angekommen, bekundete sie dem Fahrer, dass sie kein Geld dabei habe. Der Fahrer wollte die alkoholisierte Frau wieder nach Hause bringen, um dort Geld zu holen. Damit schien sie jedoch nicht einverstanden zu sein. Wie der Fahrer später der Polizei berichtete, habe die Frau mehrfach seinen Blinker und die Wischwasseranlage betätigt und ihm ins Lenkrad gegriffen. Am Hohler Weg, kurz vor der Einmündung zur Karlstraße, bremste er stark, löste den Gurt der Frau, öffnete die Beifahrertür und stieß sie aus dem Wagen. Dort fing die Frau an zu schreien und machte so die Polizei auf sich aufmerksam. Sie blieb unverletzt. Die Beamten schrieben Strafanzeigen gegen die Frau wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Leistungsbetrug sowie gegen den Taxifahrer wegen des Verdachts einer Körperverletzung.

Am Dienstag um 23.46 Uhr wurde an der Seeuferstraße in einen Lagerraum eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Tür und lösten dabei einen Alarm aus. Zum möglichen Diebesgut konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell