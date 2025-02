Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mehrere Männer fest - Einer wurde wegen des unerlaubten Drogenhandels (Kokain) gesucht

Aachen - Hannover (ots)

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof Aachen, auf Bahnsteig 8, einen 23-jährigen Albaner festgenommen.

Er wurde mit 2 Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln (Kokain) mit Haftbefehl gesucht. Er wurde bereits vom Amtsgericht in Hannover im Jahr 2023 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 246 Tagen verurteilt. Zudem fehlten mehrere Seiten seines Reisepasses und er hatte laut Stempellage die zulässige Aufenthaltsdauer für Deutschland überschritten. Diesbezüglich wurde er wegen der Urkundenfälschung und des unerlaubten Aufenthaltes zur Anzeige gebracht. Nach seiner Festnahme wurde er in die Justizvollzugsanstalt Aachen verbracht.

Ein 27-jähriger Pole ereilte ein paar Stunden zuvor das gleiche Schicksal. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Diebstahls mit Waffen mit Haftbefehl gesucht. Der Haftbefehl war zur Strafvollstreckung ausgeschrieben und er konnte die verhängte Geldstrafe nicht zahlen. Er muss jetzt ersatzweise eine 44-tägige Haftstrafe absitzen. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um ihn später in die Justizvollzugsanstalt zu überführen.

Ein 23-jähriger Algerier war mit einem internationalen Fernreisezug am Hauptbahnhof in Aachen kontrolliert worden. Er war im Besitz einer total gefälschten spanischen Identitätskarte. Auch war er verbotener Weise im Besitz eines nur von französischen Behörden eingesetzten Pfeffersprays, welches beschlagnahmt wurde. Er wurde wegen des Urkundendeliktes, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Waffenbesitzes zur Anzeige gebracht. Für weiterführende aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurde der 23-Jährige in die Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige nach Büren verbracht.

