Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Girls'Day 2025 - Die Polizei Edenkoben macht mit!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Edenkoben (ots)

Am 3. April 2025 ist es wieder soweit: Es ist Girls'Day! An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch die Polizeiinspektion Edenkoben beteiligt sich am Girls'Day und öffnet ihre Türen, um junge Mädchen für den Beruf als Polizistin zu begeistern. Interesse geweckt? - Komm' vorbei und erhalte einen Einblick in den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf! Die Zahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt, sichert euch deshalb am besten jetzt schon euren Platz!

Anfragen unter der Email piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de mit Angabe von Namen, Alter, Schule, Klasse und einer Rückrufnummer.

Hast du vorab noch Fragen zum Polizeiberuf oder du kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten dir unsere Einstellungsberater deine Fragen auch telefonisch unter 06323-9550 oder per E-Mail piedenkoben.einstellungen@polizei.rlp.de.

Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren erhaltet ihr hier: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell