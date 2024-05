Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 59-Jähriger manipuliert erneut vor Frau an seinem Glied

Halle (Saale) (ots)

Nachdem ein 59-Jähriger bereits am 13. Mai 2024 wegen sexueller Be-lästigung und exhibitionistischer Handlungen in einem Intercity von Leipzig nach Magdeburg strafrechtlich in Erscheinung getreten war, kam es am Dienstag, den 21. Mai 2024 zu weiteren strafbaren Handlungen dieser Art durch den besagten Deutschen: Kurz vor 06:00 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Bahn der Bundespolizei in Halle (Saale) telefonisch, dass sich im Intercityexpress von Berlin nach Halle (Saale) ein Mann ohne Fahrschein befinden soll. Entsprechend stand eine Streife bei Einfahrt des Zuges auf Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes Halle (Saale) bereit. Die Zugbegleiterin informierte die Bundespolizisten darüber, dass der Mann bei der Kontrolle keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnte und die Kooperation mit ihr verweigerte. Während der Sachverhaltsaufnahme meldet sich eine 23-jährige Frau und gab an, im Zug durch den Mann sexuell belästigt wurden zu sein. Dazu schaute er sie lange sehr eindringlich an und begann zeitgleich sein Glied in der geschlossenen Hose mit den Händen zu manipulieren. Die Geschädigte wechselte daraufhin das Abteil und bemerkte, wie der Tatverdächtige ihr folgte. Daraufhin vertraute sie sich einen Kundenbetreuer an. Dem bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wurden die Tatvorwürfe wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen eröffnet. Er verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv und musste mehrfach aufgefordert werden, sich zu mäßigen. Die Geschädigte konnte ihre Reise nach der Aufnahme ihrer Personalien und einer Zeugenaussage fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell