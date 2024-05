Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Duo mit entwendetem Koffer

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 18. Mai 2024 gegen 21:30 Uhr meldete eine Reisende am Servicepoint im Hauptbahnhof Halle (Saale) ihren soeben gestohlenen schwarzen Rollkoffer. Die informierten Mitarbeiter kontaktierten umgehend die ortsansässige Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten konnten ermitteln, dass die mutmaßlichen Täter in einen Zug nach Merseburg eingestiegen waren. Eine parallel alarmierte Streife erwartete die Einfahrt des Zuges auf Bahnsteig drei des Merseburger Bahnhofes, konnte das Duo ausfindig machen und aus der Regionalbahn geleiten. Das vermeintliche Diebesgut führten die beiden Rumänen mit sich. Der Koffer konnte eindeutig identifiziert werden. Vor Ort erfolgte die Feststellung der Personalien des diebischen Duos und die Überprüfung der gewonnenen Daten im polizeilichen Informationssystem. Der 38-jährigen Frau und ihrem 24-jährigen Begleiter wurde der Tatvorwurf inklusive der dazugehörigen Belehrung eröffnet. Der entwendete Reisekoffer wurde sichergestellt und ins Bundespolizeirevier Halle mitgenommen. Nach Abschluss der vor Ort erforderlichen Maßnahmen konnten die Tatverdächtigen ihren Weg ohne den Koffer, dafür aber mit Strafanzeigen wegen Diebstahls fortsetzen.

