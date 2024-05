Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst bemerkt Diebstahl seines eigenen Fahrrades und kann Täter stellen

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 16. Mai 2024 verschafften sich zwei männliche Personen gegen 05:15 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters unberechtigt Zugang zu einem Kellerbereich eines Wohnhauses in Magdeburg und versuchten dort ein Fahrrad zu entwenden. Ein 26-jähriger Bundespolizist, der zur selben Zeit mit seinem Rad zum Dienst fahren wollte, bemerkte den versuchten Diebstahl seines zweirädrigen Gefährts, gab sich als Polizist zu erkennen und forderte die Beiden auf, das Stehlobjekt abzustellen und sich auszuweisen. Einer der Beiden schubste den Beamten ruckartig zu Seite und konnte in unbekannte Richtung fliehen. Der andere Tatverdächtige, ein 39-jähriger Deutscher, der ebenfalls versuchte zu fliehen, wurde durch den Bundespolizist festgehalten und in Form von einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Anschließend informierte der Beamte die zuständige Landespolizei über den versuchten Diebstahl. Nachdem der Bundespolizist den Mann an die Landespolizei übergeben hatte, begab er sich, mit seinem Fahrrad, zum Dienst. Dem Tatverdächtigen drohen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, besonders schweren Fall des Diebstahls im Versuch, Nötigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell