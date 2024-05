BPOLI MD: Gemeinsamer bundesländerübergreifender Fahndungseinsatz der Bundespolizeiinspektionen Hannover und Magdeburg

Halle (Saale) (ots) - Am Dienstag, den 14. Mai 2024 belästigte ein 44-Jähriger gegen 21:50 Uhr drei männliche Personen am Hauptbahnhof Halle (Saale) und betitelte diese mit in der Ehre verletzenden Worten. Da der Unruhestifter in seiner Körpersprache aggressiv wirkte, die unbeteiligten Personen zwischenzeitlich ...

mehr