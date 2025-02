POL-PDLD: Unter Einfluss von Drogen gefahren

Westheim (ots) - Im Zeitraum 20.02.2025, 16:00 Uhr bis 21.02.2025, 16:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Georg-Louis-Ring in Westheim ein. Durch Aufhebeln der beiden Terrassentüren gelangten sie in das Wohnhaus und durchwühlten sämtliche Räume. Zur Schadenshöhe kann noch keine Angabe gemacht werden. Zeugenhinweise werden unter 07274/985-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de ...

