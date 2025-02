Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brandeinsatz in Hochhaus in Kiel-Mettenhof

Kiel (ots)

Am Montag, den 17.02.2025 wurde der Integrierte Regionalleitstelle Mitte in Kiel um 13.55 Uhr ein Feuer im 8. Obergeschoss eines Hochhauses in Kiel-Mettenhof gemeldet.

Aufgrund der gemeldeten Lage eines Feuers in einem Hochhaus wurde direkt ein größeres Kräfteaufgebot mit 2 Löschzügen der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Kiel-Suchsdorf und Kiel-Russee, dem Rettungsdienst sowie Sonderkomponenten alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Rauchentwicklung im Flur. Die weitere Erkundung ergab, dass es sich um angebranntes Essen handelte. Ein Trupp unter Atemschutz nahm das Essen vom Herd und lüftete die Wohnung.

Ein Bewohner der Wohnung wurde durch den Rettungsdienst versorgt, konnte aber nach einer Sichtung vor Ort verbleiben.

Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Der Einsatz war nach 40 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell