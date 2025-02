Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Zimmerbrand in Kiel-Suchsdorf

Kiel (ots)

Um 20:27 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte eine unklare Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße Alter Viedamm in Kiel-Suchsdorf gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Haupt- und Nordwache, der Freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf sowie des Rettungsdienstes alarmiert.

Vor Ort zeigte sich den Einsatzkräften zunächst eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich die nach der Erkundung auf ein Feuer in einem Zimmer des Einfamilienhauses zurückzuführen war. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp mit einem C-Rohr unter Atemschutz eingesetzt. Um alle Glutnester ausfindig zu machen mussten Teile der Raumverkleidung entfernt werden.

Eine Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und im Verlauf zur weiteren Behandlung einer Kieler Klinik zugeführt.

Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Gegen 21:40 Uhr konnten alle Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden.

