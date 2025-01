Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Teleskopschlagstock und Reizstoffsprühgerät (RSG) sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Sonntag haben Beamte der Bundespolizei zwei Verstöße gegen das Waffengesetz in der Einreisekontrolle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Sie stellten einen verbotenen Teleskopschlagstock sowie ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät sicher. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Einreise einen 35-jährigen Polen. In seinem Fahrzeug lag auf dem Armaturenbrett griffbereit ein Teleskopschlagstock. Der Schlagstock wurde sichergestellt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100,00 Euro erhoben. Kurze Zeit später wurde einem 22-jährigen Polen ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät zum Verhängnis. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen auffälligen Gegenstand im Zugriffsbereich des Fahrers fest. Die genauere Überprüfung ergab, dass es sich um ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät (RSG) handelte und somit ein Verstoß gegen das Waffengesetz darstellte. Das RSG wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell