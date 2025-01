Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubt eingereister Syrer schließt sich in der Bordtoilette ein

Görlitz (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierten Bundespolizisten einen im Görlitzer Bahnhof aus Zgorzelec eingetroffenen Regionalexpress. Nach dem Betreten des Zuges wurden die Beamten stutzig, als sie in einem der Triebwagenabteile auf eine verschlossene Bordtoilette trafen. Auf mehrmaliges Klopfen an der Tür und lautes Rufen gab es zunächst keine Reaktion. Die Zugbegleiterin hatte allerdings mitgeteilt, dass sie bereits nach der Abfahrt in Zgorzelec einen Reisenden dabei beobachtet hatte, wie dieser in besagter Toilette verschwand. Als die Uniformierten die Tür dann von außen öffnen wollten, gab der "blinde Passagier" nach und öffnete von innen. Bei ihm handelt es sich um einen syrischen Staatsangehörigen (18), der ohne Aufenthaltstitel unerlaubt eingereist war. Nach einem kurzen Zwischenstopp in der Dienststelle ist der 18-Jährige noch am zeitigen Abend nach Polen zurückgewiesen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell