FW-EN: Realbrandausbildung

Eine besondere Ausbildung stand am Samstag (23.11.2024) auf dem Programm der Feuerwehr Schwelm. Um 07:00 Uhr verabschiedete Markus Kosch, der stv. Leiter der Feuerwehr, 16 Einsatzkräfte, die sich mit 3 Fahrzeugen auf den Weg nach Bergisch-Gladbach machten. Bei der Feuerwehr Bergisch-Gladbach gibt es eine Trainingsanlage, in der unter realen Bedingungen und bei echtem Feuer die Brandbekämpfung und das Vorgehen im Innenangriff unter Atemschutz trainiert werden können. Erfahrene Ausbilder erklären hier Löschtechniken und das Verhalten bei einem Flash-Over. In der Trainingsanlage können die Teilnehmer sehen, wie sich Brände entwickeln und welche Folgen mögliche Fehler bei der Brandbekämpfung haben können. Gleichzeitig wird die Schutzwirkung der hochwertigen Einsatzkleidung, die die Kräfte im Einsatz schützt, fühlbar; beispielsweise, wenn Teilnehmer einmal den Handschuh des Schutzanzuges ein wenig von der Hand ziehen.

Die Besonderheit bei diesem Training war die Gelegenheit, dass auch die Zusammenarbeit der Feuerwehrangehörigen geübt werden konnte. Normalerweise besteht nicht die Option so viele Feuerwehrangehörige einer Kommune zusammen unter Atemschutz zu beüben. Die Ausbilder Stadtbrandinspektor Lars Kuhnen, selbst erfahrener Realbrandtrainer, und Stadtbrandinspektor Stefan Rohde hatten das Training aufwändig vorbereitet und mit der Feuerwehr Bergisch-Gladbach geplant. Zum Üben wurde ein Löschgruppenfahrzeug mitgenommen und jede Menge Logistik war für diesen Tag erforderlich. Neben einer Vielzahl von Atemschutzgeräten und Reserveflaschen musste Verpflegung, Getränke, Wechsel-Einsatzkleidung, Erste-Hilfe-Equipment und Aufnahmemöglichkeiten für die gebrauchte Einsatzkleidung mitgenommen werden. Kuhnen und Rohde freuten sich, dass alle angebotenen Plätze mit erfahrenen Atemschutzgeräteträgern besetzt werden konnten und dass das Interesse an dieser Ausbildung innerhalb der Feuerwehr so groß ist.

Von dem Training waren alle Teilnehmer begeistert. Die Erfahrung unter realen Bedingungen Taktik und Technik zu üben war ein voller Erfolg. Und trotz winterlicher Temperaturen war die Stimmung unter den Ausbildern und den Teilnehmern hervorragend. Markus Kosch freute sich am frühen Abend die Feuerwehrangehörigen wieder in Empfang nehmen zu können und unterstrich die Wichtigkeit dieser Ausbildungen, um die notwendige Routine beim gefährlichen Einsatz unter Atemschutz im Innenangriff zu bekommen und damit die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen. Der Kontakt zur Feuerwehr Bergisch-Gladbach war über einen ehemaligen Angehörigen der Feuerwehr Schwelm zu Stande gekommen. Am Trainingstag unterstützte die Feuerwehr Ennepetal die Schwelmer Kameradinnen und Kameraden durch die Bereitschaft und Mitalarmierung zusätzlicher Einsatzkräfte, um fehlende Atemschutzgeräteträger zu kompensieren. Glücklicherweise war der Einsatz vor Ort nicht erforderlich, da es keine größeren Einsätze gab. Gegen 18:00 Uhr waren Lars Kuhnen und Stefan Rohde mit den erschöpften, aber sehr zufriedenen Teilnehmern der Realbrandausbildung zurück in Schwelm. Alle Teilnehmer, Ausbilder und die Leitung der Feuerwehr waren sich einig, dass eine solche Ausbildungseinheit auch 2025 wieder angeboten werden soll. Wenn möglich allerdings zu einem etwas sommerlicheren Termin.

