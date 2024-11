Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei Alarmierungen zu Brandeinsätzen

Schwelm (ots)

Im Laufe des Montag (18.11.2024) wurde die Feuerwehr zweimal zu Brandeinsätzen alarmiert. Um 08:31 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage einer ehemaligen Turnhalle in der Holthausstr. Feueralarm aus. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, Ursache für die Auslösung war ein technischer Defekt. Nach der Kontrolle des Objektes wurde die Anlage zurückgestellt und der Einsatz beendet. Vor Ort waren 9 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen. Im Einsatz waren ehrenamtliche Angehörige der so genannten Tagesmelderschleife, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 09:25 Uhr.

Um 11:42 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. Gemeldet wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilien Wohn- u. Geschäftshaus in der Bahnhofstr. Ursache für die Auslösung des Heimrauchmelders war angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Elektroherd. Die betroffene Wohnung war beim Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Der Topf mit dem angebrannten Essen wurde von einem Trupp unter Atemschutz vom Herd genommen und der Herd abgeschaltet. Im Anschluss wurde die Wohnung mit Hilfe eines Hochleistungslüfters vom Rauch befreit. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde vom Rettungsdienst gesichtet, blieb aber unverletzt und konnte im Anschluss an die Lüftungsarbeiten wieder in ihre Wohnung. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen an den Standorten in Bereitstellung. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 12:20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell