Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Germersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden (gegen 05:15 Uhr) des 22.02.2025 meldete eine Zeugin, dass gerade ein Mann in der August-Keiler-Straße in Germersheim betrunken und ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto losfahren würde. Als die Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen, beschleunigte der Autofahrer und konnte zunächst flüchten. Kurze Zeit später (gegen 05:35 Uhr) meldeten Anwohner in der Posthiusstraße, dass dort ein PKW mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidiert wäre. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um das zuvor geflüchtete Fahrzeug handelte. Beim 28-jährigen Fahrzeugführer wurde mittels eines Atemalkoholtests ein Alkoholwert von 2,15 Promille festgestellt. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 26.000 Euro. Der 28-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Schlüssel für das Fahrzeug nahm er ohne Einverständnis der Fahrzeughalterin. Bei dieser handelte es sich um seine Partnerin, welche im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme noch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 28-Jährigen erstattete. Dieser habe ihr im Streit kurz vor der Autofahrt eine Ohrfeige gegeben. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

