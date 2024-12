Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.12.2024

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

In dem Zeitraum vom 10.12.2024, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr, kam es im Ahornweg in Seesen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entkamen anschließend mit dem Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Seesen unter 05381-9440 zu melden.

