POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.12.2024

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Schule in der Straße Hoher Brink.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, betraten mehrere Räumlichkeiten und entkamen anschließend unerkannt. Zu möglichem Diebesgut liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Goslarer Kripo führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden an die Telefonnummer (05321) 3390 erbeten.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen kam es in Liebenburg auf der Straße Haarhof zu einem Einbruch in einen Bürocontainer.

Unbekannte öffneten die Schließvorrichtung mittels unbekanntem Gegenstand und gelangten so in das Innere des Containers. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht bisher nicht fest.

Beobachtungen und Hinweise, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Liebenburg unter der Rufnummer (05346) 946800 oder die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

In der Danziger Straße kam es von Sonntagmittag bis Montagmittag zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Der oder die Tatverdächtigen stiegen in eine Dachgeschosswohnung in der Danziger Straße 56 ein und betraten mehrere Räume. Zum möglichen Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eigeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Am frühen Dienstagmorgen führte die Polizei gegen 1 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Liebigstraße bei einem Mann aus Braunlage durch. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann unter deutlicher Alkoholbeeinflussung stand.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Gegen den 41-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

