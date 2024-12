Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar - Freitag 06.12.2024 bis Sonntag 08.12.2024

Goslar - Am Freitagnachmittag kam es zu einer Rauchentwicklung in Ohlhof Am Nachmittag des 06.12.2024 sorgte ein auf dem Herd vergessener Topf für eine starke Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der sofort alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Goslar war der Brand bereits erloschen. Verletzt wurde zum Glück niemand, lediglich die Küchenzeile trägt leichte Schäden davon.

Goslar - Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr in der Robert-Koch-Straße Aus bislang unbekannter Ursache streifte die 83-jährige Liebenburgerin auf Höhe der Einmündung zur Franckestraße drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. In der Folge kollidierte sie mit einem vierten, ebenfalls parkenden, Pkw. An allen fünf Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 39.000 Euro. Lediglich die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die 83-jährige Fahrzeugführerin wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goslar - In den frühen Morgenstunden des 07.12.2024 stürzte ein 61-jähriger Fahrradfahrer in der Straße Im Schleeke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fiel den eingesetzten Beamten auf, dass der Fahrradfahrer stark alkoholisiert war. Mit einem Atemalkoholwert von 1,84 Promille hatte der Mann versucht, am Morgen den Heimweg anzutreten. Zur medizinischen Versorgung wurde der leichtverletzte Goslarer dem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den 61-jährigen Fahrradfahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr geführt.

Goslar - Zu einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen kam es, als eine 27-jährige Autofahrerin auf der B 6 bei Goslar ins Schleudern geriet. Auf winterglatter Fahrbahn kam sie in Fahrtrichtung Bad Harzburg vor der Ausfahrt Harlingerode von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am unfallbetroffenen Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Gegen die Autofahrerin aus Goslar wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goslar - Einbruchdiebstahl in das Tennisvereinsheim des Tennis-Klub Goslar e. V. Zwischen dem 07.12.2024, 20:30 Uhr und dem 08.12.2024, 09:30 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das Vereinsheim in der Grauhöfer Straße. Der / Die bislang unbekannten Täter verschaffte sich durch einschlagen der Scheibe Zutritt zu dem Gebäude. Der / Die Täter durchsuchte die Räumlichkeiten. Es wurde Diebesgut im Wert von 50 Euro erlangt. Der Gesamtschaden am Gebäude beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

