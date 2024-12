Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 07.12.2024

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 07.12.2024

Vienenburg - Fahrer von einem Kleinkraftrad fuhr unter dem Einfluss von BTM und ohne Führerschein

Am Freitag, den 06.12.2024, gegen 21.46 Uhr, wurde ein 38jähriger Goslarer durch eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg überprüft. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde festgestellt, dass er das Kleinkraftrad in der Goslarer Straße unter dem Einfluss von BTM geführt hatte. Weiterhin konnte vor Ort festgestellt werden, dass der 38jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Damit nicht genug ermittelten die eingesetzten Polizeibeamten, dass für das Kleinkraftrad kein aktueller Versicherungsschutz bestand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Mit diesem Hintergrund wurden gleich mehrere Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Unerlaubte Abfallentsorgung

Ein Dutzend Säcke mit Baustoffresten wurde in den zurückliegenden Tagen an der Kreisstraße 27 zwischen den Ortslagen Vienenburg und Lochtum entsorgt. Der Abfall wurde an einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zur Autobahn abgeladen. Zeugen werde hier gebeten, mögliche Wahrnehmungen zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen der Polizei mitzuteilen.

Bearbeitet von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

