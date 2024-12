Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.12.2024

Goslar (ots)

Am 04.12.2024, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Seesener Innenstadt. Ein 21-jähriger Mann aus Liebenburg entwendete Sammelkarten im Wert von mehr als 220,- EUR und ergriff anschließend fußläufig die Flucht.

Der Täter wurde später durch Polizeibeamte im Stadtgebiet samt Diebesgut gestellt. Während der Tat trug der 21-Jährige ein Messer bei sich, weshalb ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet wurde.

i.A.

Cauers, PK'in

