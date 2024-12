Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.12.2024

Goslar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Mittwochmorgen auf der Strecke zwischen Weddingen und Groß Döhren.

Eine 46-jährige Langelsheimerin war mit ihrem Mitsubishi Colt gegen 9.30 Uhr in Richtung Groß Döhren unterwegs, als sie nach einer Kurve aus ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur abkam und den ihr entgegenkommenden BMW 323 eines 58-jährigen Mannes aus Liebenburg touchierte. Anschließend kam sie in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Der BMW dreht sich nach der Kollision und geriet danach ebenfalls in einen Straßengraben.

Die 46-Jährige wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert, der BMW-Fahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

