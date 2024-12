Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Schwerlasttransport kollidiert und weitergefahren

Hain (ots)

Dienstagnacht befuhr ein Schwerlasttransport gegen 00.00 Uhr die Bundesstraße 4 bei Hain in Richtung Erfurt. Kurve ragte der Transport, welcher nicht polizeilich begleitet werden musste, in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Außenspiegel der Fahrerseite eines Volkswagen. Beide Unfallbeteiligten setzten ihre Fahrt fort. In der Nordhäuser Innenstadt sprach gegen 00.45 Uhr der Fahrer des Volkswagen ein Streifenteam des Inspektionsdienstes Nordhausen an und berichtete von dem Verkehrsunfall. Die Beamten nahmen den Unfall auf und leiteten Ermittlungsverfahren ein, da beide Unfallbeteiligte ihre Fahrt ungehindert fortgesetzt haben, obwohl es zu einem Verkehrsunfall kam. Nach dem am Schwerlasttransport beteiligten Fahrzeug wird gefahndet.

