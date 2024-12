Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Sülzhayn (ots)

In der Dr.-Kremser-Straße parkte am Montag ein Mercedes am Fahrbahnrand. Als der Fahrzeugbesitzer sein Auto gegen 16 Uhr aufsuchte, stellte dieser einen erheblichen Schaden fest. Vermutlich war zwischen 15 Uhr und 16 Uhr ein Lkw mit dem Mercedes kollidiert und hat den Schaden verursacht. Anschließend entfernte sich der Lkw entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ein und suchen nun nach dem beteiligten Lkw und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0311563

