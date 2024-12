LPI-NDH: Fliegendes Kinderspielzeug führt zu Polizeieinsatz

Bad Frankenhausen (ots) - Ein in Sanierung befindlicher Markt in der Seehäuser Straße wurde in der Zeit von Freitag 11 Uhr bis Montag 10 Uhr von Dieben heimgesucht. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Baustelle und entwendeten aus dem Inneren Werkzeuge und Baumaterialien in einem mittleren vierstelligen Wert. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser suchten und sicherten Spuren und leiteten ein ...

