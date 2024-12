LPI-NDH: Vandalismus auf Sportgelände - NDH

Niedersachswerfen (ots) - In den vergangenen Wochen kam es im Landkreis Nordhausen vermehrt zu Diebstählen von Kabeln an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Am Montag wurde ein weiterer Fall in Niedersachswerfen bekannt. Im Steinfeld durchtrennten unbekannte Täter an zwei Ladesäulen insgesamt vier Kabel und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Dem gegenüber steht ein ...

