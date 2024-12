LPI-NDH: Einbrecher in Verwaltungsgebäude

Horsmar (ots) - Am Sonntagvormittag stellte der Besitzer eines Audi fest, dass an seinem Fahrzeug, welches in der Beberstedter Straße parkte, die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen war. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe beschädigt. Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeuginneren kam es nicht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0310366 Rückfragen bitte ...

mehr