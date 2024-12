Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Diebstahl von Elektrokabeln

Niedersachswerfen (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Landkreis Nordhausen vermehrt zu Diebstählen von Kabeln an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Am Montag wurde ein weiterer Fall in Niedersachswerfen bekannt. Im Steinfeld durchtrennten unbekannte Täter an zwei Ladesäulen insgesamt vier Kabel und entwendeten diese. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Dem gegenüber steht ein verschwindend geringer Wert an Buntmetall, den die Diebe erbeuteten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0311005

