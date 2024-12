Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 04.12.2024

Goslar (ots)

Am Dienstagmittag fanden Kinder in der Goslarer Innenstadt eine Tasche mit Bargeld und gaben sie bei der Polizei ab.

Eine 10-jährige Schülerin und ihre beiden gleichaltrigen Schulkameraden, alle drei aus Wolfshagen, fanden gegen 13.15 Uhr bei den Figuren in der Rosentorstraße eine kleine Tasche mit insgesamt 2.000 Euro Bargeld. Gemeinsam mit der Mutter der Schülerin erschienen die Kinder anschließend in der Wache der Polizei Goslar und übergaben den Fund.

Die Kinder erhielten ein großes Lob für ihr ehrliches und vorbildliches Verhalten. Das Geld ist bei der Polizei Goslar in Verwahrung und kann dort vom Verlierer abgeholt werden.

+++

Am Dienstagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Grauhöfer Landwehr / Stapelner Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligen Fahrzeugen.

Eine 62-jährige Frau aus Ilsenburg beabsichtige gegen 14.35 Uhr mit ihrem Seat Leon von der Grauhöfer Landwehr nach links in die Stapelner Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Peugeot 208 einer 56-jährigen Frau aus Goslar, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde der Seat anschließend gegen einen in der Stapelner Straße wartenden VW Golf eines 50-jährigen Goslarers geschoben, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde.

Die Fahrerinnen des Seat und des Peugeot wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 41.000 Euro geschätzt.

+++

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen bislang Unbekannte in der Goslarer Innenstadt in ein Hotel ein.

Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude, öffneten mehrere Schränke und entkamen anschließend unerkannt. Zu möglichem Diebesgut liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Goslarer Kripo führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden an die Telefonnummer (05321) 3390 erbeten.

+++

Während der Schulwegsicherung am Dienstagmorgen an der Grundschule Jürgenohl fiel den eingesetzten Polizeibeamten eine flächendeckende Missachtung des dortigen Haltverbotes auf. Insbesondere durch sogenannte "Elterntaxis" entstand in der Kösliner Straße eine unübersichtliche Verkehrssituation, die Gefahren für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg bergen. In vielen Gesprächen mit Eltern und Kindern wurde auf die besonderen Gefahren dieses Verhaltens hingewiesen.

Insgesamt wurden acht mündliche Verwarnungen ausgesprochen, dreimal ein Verwarngeld erhoben.

